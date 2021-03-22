Клинические испытания вакцины "Спутник Лайт" завершены

Фото: РИА Новости/пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи

Клинические испытания вакцины от коронавирса "Спутник Лайт" завершены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у Владимира Путина по вопросам вакцинации против инфекции.

"Мы завершили клинические исследования по вакцине "Спутник Лайт", и сейчас документы приготовлены для регистрации", – отметил Мурашко.

Препарат "Спутник Лайт" представляет собой облегченный вариант вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи.

Ранее директор данного центра Александр Гинцбург рассказал, что разработанная вакцина "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря "Спутнику Лайт" снижается вероятность тяжелого течения COVID-19.

Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V". Испытания вакцины будут проходить до 28 января 2022 года.

"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через четыре недели после вакцинации.

