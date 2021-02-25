Медосмотры участников исследования "Спутника Лайт" начались в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начались медицинские осмотры потенциальных участников исследования вакцины "Спутник Лайт", принять участие в них могут совершеннолетние при отсутствии противопоказаний. Об этом сообщается в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

"Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медицинские обследования. Преимущество "Спутника Лайт" в том, что прививка потребуется всего одна. За состоянием здоровья участников исследования будут следить врачи посредством телемедицинских технологий и очных приемов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что добровольцы будут в мобильном приложении вести дневники самонаблюдения, в которых будут описывать свое самочувствие.

"Принять участие в исследовании может любой совершеннолетний житель при отсутствии противопоказаний", – сообщили в комплексе.

Узнать подробнее про противопоказания, исследование и записаться для участия можно на mos.ru.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что разработанная вакцина "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря "Спутнику Лайт" снижается вероятность тяжелого течения COVID-19, но не исключается полностью.

Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V". Испытания вакцины будут проходить до 28 января 2022 года.

"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через 4 недели после вакцинации.