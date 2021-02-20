"Москва сегодня": столица начинает клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

19:15
В Москве стартовали клинические испытания "Спутника Лайт". Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, является однокомпонентным и должен будет вводиться всего один раз. Планируется также и назальная версия, которая будет действовать как дополнительная защита.
Кроме того, в России зарегистрировали вакцину "КовиВак", разработанную центром имени Чумакова. В ней присутствует сама частица вируса, только неопасная для человека.
В настоящее время прививают только "Спутником V". Подать заявку на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", а также через инфоматы в поликлиниках или по телефону.
Сделать прививку от коронавируса можно в порядке живой очереди в мобильных пунктах, которые начали работать в городе в середине января. После введения первого компонента вакцины врач назначает день для второго этапа вакцинации через 21 день.
Прием проводят врачи городских поликлиник. Перед вакцинацией пациентов обязательно осматривают. Это нужно для выявления возможных противопоказаний, в числе которых беременность, кормление грудью, аллергические реакции в анамнезе и прием иммунодепрессантов.
Получить прививку от коронавируса в настоящее время могут лица старше 18 лет при наличии паспорта и полиса ОМС, а также не имеющие противопоказаний. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: