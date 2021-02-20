"Москва сегодня": столица начинает клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

В Москве стартовали клинические испытания "Спутника Лайт". Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, является однокомпонентным и должен будет вводиться всего один раз. Планируется также и назальная версия, которая будет действовать как дополнительная защита.

Кроме того, в России зарегистрировали вакцину "КовиВак", разработанную центром имени Чумакова. В ней присутствует сама частица вируса, только неопасная для человека.

В настоящее время прививают только "Спутником V". Подать заявку на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", а также через инфоматы в поликлиниках или по телефону.

Сделать прививку от коронавируса можно в порядке живой очереди в мобильных пунктах, которые начали работать в городе в середине января. После введения первого компонента вакцины врач назначает день для второго этапа вакцинации через 21 день.

Прием проводят врачи городских поликлиник. Перед вакцинацией пациентов обязательно осматривают. Это нужно для выявления возможных противопоказаний, в числе которых беременность, кормление грудью, аллергические реакции в анамнезе и прием иммунодепрессантов.

Получить прививку от коронавируса в настоящее время могут лица старше 18 лет при наличии паспорта и полиса ОМС, а также не имеющие противопоказаний. Об этом – в программе "Москва сегодня".