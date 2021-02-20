Москву к 23 Февраля украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В праздничные дни Москву украсят праздничные плакаты и открытки на цифровых билбордах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ЖКХ.
В честь Дня защитника Отечества городские службы разместят около 400 праздничных плакатов с поздравлениями на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.
Кроме того, на ряде фасадов появятся праздничная подсветка, открытки и видеоролики.
На медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа появятся тематические открытки, которые жители столицы смогут увидеть уже 21 февраля в 17:55.
22 и 23 февраля на домах-книжках будут транслировать видео с изображениями солдат, орденов и медалей.
"Панно с 12 флагштоками и триколором украсит фасад Государственной думы, а на 100 столичных улицах – в том числе на Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Большой Якиманке, проспекте Мира – зажжется праздничная подсветка", – сообщили в пресс-службе.
Ранее москвичам рассказали, как будут работать городские учреждения в праздники. Так, поликлиники 21 и 23 февраля будут принимать взрослых с 09:00 до 16:00, 22 февраля медицинские учреждения будут работать на два часа дольше – до 18:00. Вызвать врача на дом в эти дни можно будет с 08:00 до 20:00, прием вызовов будет осуществляться до 19:30.
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