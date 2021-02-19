В павильоне МЦД проведут праздничную эстафету в честь 23 Февраля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В честь Дня защитника Отечества павильон МЦД подготовил тематические развлечения на 21 и 23 февраля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

21 февраля в прямом эфире на странице МЦД в Instagram пройдет праздничная распаковка подарков среди подписчиков. Каждый подарок будет связан с железной дорогой, но даже ведущие не будут знать, что внутри коробок.

"Встречаемся 21 февраля в 13:00", – уточняется в сообщении.

Также 23 февраля в 10:00 в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала пройдет тематическая эстафета для всех желающих. Посетители павильона смогут поиграть в приставку, настольный футбол, а также принять участие в викторине о железных дорогах. Всем участникам достанутся сувениры от МЦД.

Ранее стало известно, какую развлекательную программу на 23 Февраля для москвичей приготовили столичные парки. Подробный список мероприятий можно посмотреть на странице Мосгорпарка в соцсети "ВКонтакте". Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.