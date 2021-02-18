Названы популярные подарки россиянок к 23 Февраля

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Россиянки в этом году активно покупают брутальные шоколадки в виде воблы и гаечных ключей к 23 Февраля, спрос на гаджеты также вырос в разы. Статистикой поделился онлайн-ретейлер Wildberries, сообщает РИА Новости.

С 1 по 15 февраля продажи товаров для мужчин выросли на 55% по сравнению с 1 по 15 января 2021 года.

Наиболее популярными стали стереотипные подарки, среди которых носки, трусы и пены для бритья.

Продажи мужских носков, выросли в 2,12 раза к началу года, трусов – в 1,55 раза, пен для бритья – в 3,26 раза.

Кроме того, в начале февраля возрос спрос на ремни, кошельки. Продажи рубашек при этом увеличились в 1,55 раза. В этом году россиянки покупали брутальные подарочные сладости. В частности, востребованным стал шоколад в форме воблы и набора гаечных ключей.

По сведениям Wildberries, замечен спрос на дорогие игровые консоли, смартфоны и планшеты.

Ранее названы самые популярные подарки на 23 Февраля. Самый большой рост количества транзакций оказался в магазинах сувениров и подарков (39%).