В России началась самая длинная рабочая неделя в году

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В России стартовала единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.

Отработать шесть дней придется из-за Дня защитника Отечества 23 февраля.

При этом праздник сократит последнюю рабочую неделю месяца до трех дней – с 24 по 26 февраля.

Это стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

Всего россиян ожидают семь коротких рабочих недель, последняя из которых завершится 30 декабря.