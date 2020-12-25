Роструд напомнил о семи коротких рабочих неделях в 2021 году

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Россиян ожидают семь коротких рабочих недель в 2021 году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В Роструде напомнили, что граждане РФ будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Длинные выходные также будут в связи с празднованием Международного женского дня.

"Четыре дня россияне будут работать первые две рабочие недели в мае. Рабочие дни: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", – заявили в Роструде.

Следующая короткая неделя будет перед празднованием Дня России. Поскольку он выпадает на субботу, то выходной перенесли на понедельник.

Из-за празднования Дня народного единства пятница, 5 ноября, также будет выходным – ее перенесли с 2 ноября. В связи с этим россияне будут работать с 1 по 3 ноября и отдыхать с 4 по 7 ноября.

В Роструде напомнили, что длинная рабочая неделя в 2021 году будет лишь одна. Она выпадает на 15–20 февраля.

Ранее в Москве и Московской области объявили 31 декабря нерабочим днем. Сергей Собянин порекомендовал всем городским предприятиям не привлекать сотрудников к работе в этот день.