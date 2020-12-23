Названа доля российских компаний, сделавших 31 декабря выходным

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Около трети российских организаций освободят своих сотрудников от работы 31 декабря, передает RT со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.

"29% работодателей из областей, где главы регионов не стали менять статус последнего дня года, приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днем для всех сотрудников компании", – сообщили аналитики сервиса.

Специалисты также выяснили, что 28% организаций приняли решение в последний день 2020 года сократить рабочий график на один час. При этом в каждой десятой компании рабочий день будет коротким – до 14:00 или 15:00.

Однако дежурным сотрудникам 14% предприятий придется отработать смену в полной объеме.

Всего в опросе приняли участие представители 1 000 компаний из 107 населенных пунктов России.

Ранее специалисты Роструда рассказали, что 31 декабря работодатели имеют право предоставить сотрудникам выходной. Согласно действующему производственному календарю РФ, праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года – 11 января.

Последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Также такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области. В этот день не будут работать и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Иркутской области и Санкт-Петербурге.