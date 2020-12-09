Большинство россиян проголосовали за выходной день 31 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Восемь из десяти россиян считают, что 31 декабря должен быть выходной день. Соответствующий опрос провел сервис Superjob.

Выяснилось, что большинство голосов "за" принадлежит женщинам (83 процента). По их мнению, последний день в году необходимо проводить со своими близкими и вместе готовиться к торжеству. Мужчины поддержали данную инициативу в 76 процентах голосов. Суммарно за отдых 31 декабря высказались 80 процентов опрошенных.

Работать 31 декабря хотят 10 процентов респондентов, не определились с ответом также 10 процентов участников опроса.

Больше всего голосов за выходной 31 декабря отдали жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83 процента), на втором месте представители Нижнего Новгорода и Уфы (по 82 процента), на третьем – Красноярска и Омска (по 80 процентов).

79 процентов жителей Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска также поддержали идею, в Перми высказались в пользу инициативы – 78 процентов горожан, в Воронеже – 75 процентов, в Ростове-на-Дону – 74 процента, в Волгограде – 73 процента.

Ранее стало известно, что 31 декабря объявили нерабочим днем в Мурманской области. Также такое решение приняли в том числе в Крыму, Татарстане и Белгородской области. Отдыхать в последний день года будут и в Чувашии, и в Костромской области.

