Еще в двух регионах РФ 31 декабря объявили выходным

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В некоторых регионах России 31 декабря объявили выходным днем, сообщает RT.

В частности, такое решение принял глава Чувашии Олег Николаев. Он запустил соответствующий опрос в соцсетях, на который откликнулись более 40 тысяч человек.

"Более 90 процентов высказались за то, чтобы 31 декабря было выходным днем. Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашии и приняли решение сделать его выходным днем", – рассказал Николаев на своей странице в Instagram.

Аналогичное решение приняли и власти Костромской области, где также был проведен опрос жителей. Более 80 процентов из них поддержали идею о переносе рабочего дня с 31 декабря на другой день.

"Принимаем решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря", – заявил губернатор региона Сергей Ситников. В связи с данным решением властям области поручено организовать работу транспорта, детских садов и учреждений государственных услуг 26 декабря по графику будних дней.

Ранее 31 декабря объявили нерабочим днем в Мурманской области. Также такое решение приняли в том числе в Крыму, Татарстане и Белгородской области.

