Эксперт рассказала, можно ли законно уйти в отпуск 31 декабря

В нескольких регионах России местные власти объявили 31 декабря уходящего года выходным днем. Такое решение приняли в том числе в Крыму, Татарстане и Белгородской области. Правда официально могут не работать только госслужащие и бюджетники. Рассказываем, в каких еще регионах 31 декабря будут действовать послабления, а также можно ли законно уйти в отпуск в этот период.

Последний день календаря

Первыми в стране сделать 31 декабря 2020 года нерабочим решили власти Белгородской области. В этот день могут отдохнуть руководители органов исполнительной власти, госорганы и областные государственные учреждения. Также рекомендуется соответствующее решение принять муниципалитетам. Вместо 31 декабря все они будут работать 26 декабря.

Подобное решение для госслужащих о переносе выходного на последний день в году принял и губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона порекомендовал таким же образом организовать работу коммерческих организаций в преддверии Нового года.

Выходным 31 декабря был объявлен и в Крыму. По словам главы региона Сергея Аксенова, такое решение уже стало доброй традицией для полуострова.





Сергей Аксенов глава республики Крым В этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами. Новый год – семейный праздник.

Последний день в году будет выходным днем во Владимирской области и в республике Татарстан. А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров запустил опрос на своей страничке в Instagram, чтобы узнать у жителей региона, нужен ли им отдых 31 декабря. По итогу абсолютное большинство проголосовало за выходной. Владимиров пообещал подготовить в ближайшее время соответствующий акт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение о возможном выходном 31 декабря остается на усмотрение региональных властей, так как официально этот день остается рабочим.

А вот в следующем году последний день декабря станет нерабочим для всех россиян. Постановление об этом уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В конце ноября Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. В министерстве труда и социальной защиты объясняли, что перенос на предшествующий выходной день нарушит требования 110-й статьи Трудового кодекса.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Можно ли уйти в отпуск?

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что отдельно в регионах объявлять выходной 31 декабря – не лучшее решение. По ее словам, граждане вместо этого должны будут отработать в другой выходной без послаблений.

"31 декабря не только по закону уменьшается на один рабочий час, но, как правило, сами работодатели достаточно лояльно относятся к работникам. Уже после обеда происходит легкий корпоративный вариант встречи Нового года, потом люди расходятся по домам", – пояснила депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду и соцполитике Люди понимают, что один из выходных, которые обычно посвящены походам по магазинам, закупкой продуктов к новогоднему столу и подарков, фактически у них отнимают. На мой взгляд, когда 31 декабря объявлен общим выходным днем, то это гораздо предпочтительней.

Парламентарий напомнила, что в России долгое время Новый год вообще не был праздничным днем и люди во времена СССР продолжали работать.

"Начинали праздновать этот день только с 1947 года, потом добавилось 2 января – в 1990-х годах, потом появились праздники с 1 по 5 января, которые в дальнейшем удлинили. Сейчас новогодние каникулы достигают 9-10 дней, таким количеством праздников даже европейцы не могут похвастаться. Но с каждым годом нам хочется все больше и больше", – заключила Бессараб.

В свою очередь, директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова в разговоре с Москвой 24 отметила, что сам работник может сделать 31 декабря выходным, если возьмет отпуск.

"Сотрудник может подать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, но тогда он получит меньше зарплаты. Если хочется взять ежегодный отпуск, то надо, чтобы работодатель согласился на это", – объяснила эксперт.





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Особого смысла начинать отпуск с 31 декабря нет, потому что все остальные праздники не войдут в отпуск: то есть нужно будет взять и часть января после новогодних каникул. Лучше написать заявление на неделю пораньше.

Митрофанова добавила, что многие работодатели, в том числе в Москве, сами делают 31 декабря нерабочим днем. Однако если руководство компании предлагает отработать его в другой день, то должно согласовать такое решение с сотрудниками.