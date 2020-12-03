Во Владимирской области 31 декабря объявили выходным днем для госслужащих

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Глава Владимирской области Владимир Сипягин объявил 31 декабря в регионе выходным днем для госслужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор обратился к главам муниципалитетов также последовать данной рекомендации. В сообщении отмечается, что рационализировать организацию рабочего времени позволит перенос рабочего дня (31 декабря) на субботу (26 декабря).

"Продолжительность рабочего времени в этот день будет уменьшена на один час", – добавляется в сообщении.

Соответствующий указ распространяется на госслужащих, сотрудников администрации власти, глав организации, учрежденных областной администрацией.

Ранее Кремль оставил на усмотрение регионов принятие решения о выходном дне 31 декабря. Белгородская и Курская области уже объявили 31 декабря выходным.