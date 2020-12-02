Кремль оставил на усмотрение регионов принятие решения о выходном дне 31 декабря

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Решение объявлять 31 декабря выходным днем остается на усмотрение властей регионов России, заявил Дмитрий Песков.

"Это решение региональных властей. Официально это рабочий день", – передает слова пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем в Белгородской области. Власти перенесли выходной на эту дату с 26 декабря.

В конце ноября Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. В министерстве труда и социальной защиты объясняли, что перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день нарушит требования 110-й статьи ТК.