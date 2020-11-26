Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
"Правительство это сделало только на 2021 год", – сказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.
В министерстве труда и социальной защиты ранее объясняли, что перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день нарушит требования 110-й статьи ТК.
Проект был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2019 года. Соавторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, а также депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.
В документе говорилось, что перенос выходного дня позволил бы работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. При этом авторы указали, что необходимо сохранить общее количество нерабочих праздничных дней в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 31 декабря в будущем году россияне будут отдыхать. Это связано с тем, что 2 и 3 января 2021 выпадают на выходные дни.
31 декабря будет выходным днем в 2021 году
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