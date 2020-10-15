В Устюге не будут отменять день рождения Деда Мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Традиционное празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге 18 ноября отменять не будут. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на генерального директора дома Деда Мороза Олега Васильева.
По словам Васильева, дедушка здоров и бодр. Несмотря на старший возраст, он не боится коронавируса.
"День рождения Дедушки Мороза на данный момент готовится. Но более подробная информация в связи с коронавирусом будет позже. Как и вся страна, мы будем исходить из ситуации с числом заболевших. Мы ждем гостей, пока отмен нет. Но вопрос все еще обсуждается в правительстве Вологодской области", – поделился Васильев.
По традиции 18 ноября Дед Мороз начинает праздничный тур по российским городам. В этом году центром праздника будет Калуга. В управе города заявили, что подготовка к празднику продолжается, однако организаторы внимательно следят за эпидобстановкой и решениями властей.
Ранее в усадьбе "Кузьминки" начала работать почта Деда Мороза. Бумажные письма принимают по адресу Волгоградский проспект, владение 168д.
В Кузьминках заработала почта Деда Мороза
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