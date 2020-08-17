В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве труда объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным. Там уточнили, что перенос не будет соответствовать нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха, однако этот момент может быть учтен при переносе выходных дней в 2021 году, сообщает РИА Новости.

Такое разъяснение было направлено главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову, который в начале июля направлял соответствующий документ в правительство.

"Статьей 110 Трудового кодекса РФ определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день", – говорится в документе, копию которого Нилов опубликовал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день нарушит требования 110-й статьи ТК.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности отклонила инициативу о закреплении выходного дня 31 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение правительства отклонить проект.