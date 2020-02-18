В кабмине отклонили идею сделать 31 декабря выходным днем

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности отклонила инициативу о закреплении выходного дня 31 декабря, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, один из выходных дней в календарном году должен переноситься на 31 декабря. В комиссии же отметили, что по существующему законодательству в России уже есть возможность подобного переноса.

Так, согласно Трудовому кодексу, выходные могут переноситься "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней". В связи с этим в кабмине отметили, что дополнительного регулирования вопрос по 31 декабря не требует.

Ранее россиянам напомнили, что в связи с Днем защитника Отечества выходные дни выпадут на 22, 23 и 24 февраля.

Кроме того, нерабочим будет и день голосования по поправкам в Конституцию РФ.