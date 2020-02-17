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Общество

15:21

Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных

общество праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россиян ждут выходные дни с 22 по 24 февраля по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщает Роструд.

Так, в последнюю рабочую неделю февраля россияне отработают четыре дня – с 25 по 28 февраля. Следующие праздники приходятся на 7, 8 и 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня.

В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными, поэтому они не будут сокращенными. На час продолжительность рабочего дня сокращается только в дни, предшествующие праздникам.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил праздничную программу к 23 Февраля. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты смогут бесплатно посетить выставки музея на Поклонной горе.

Чтобы увидеть всю экспозицию музейного комплекса, в том числе открытые площадки, нужно будет предъявить на кассе соответствующее удостоверение.

Также 23 и 24 февраля парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

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