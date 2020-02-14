Музей Победы подготовил праздничную программу к 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День защитника Отечества, 23 февраля, Музей Победы на Поклонной горе смогут бесплатно посетить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чтобы увидеть всю экспозицию музейного комплекса, в том числе открытые площадки, нужно будет предъявить на кассе соответствующее удостоверение.

Бесплатные экскурсии по экспозиции "Подвиг армии" начнутся в 12:00, 14:00 и 16:00, предварительная запись не требуется. Праздничные мероприятия смогут посетить все желающие, кто приобрел входной билет.

Перед залом "Жуков" будет работать лазерный тир. В 14:00 в Зале полководцев музея выступит детский музыкальный театр "Домисолька" с программой "Поют правнуки Победы".

В 15:00 в кинозале "Конев" участники клуба авторской песни "Ветер побед" исполнят военные песни. В 16:00 военные песни прозвучат в Зале полководцев.

В кинозале "Конев" в 18:00 состоится бесплатный показ ленты "Союз спасения" (2019) о восстании декабристов 1825 года. Увидеть костюмы, в которых играли актеры фильма, можно будет на выставке в Зале полководцев.

На нулевом этаже представят костюмы из военной драмы "Подольские курсанты", которая должна выйти в прокат в мае этого года. Обе выставки будут проходить только один день – 23 февраля.

Перед входом в Зал славы с 16:00 до 21:30 участники одной из межрегиональных поисковых организаций расскажут о своей работе и самых интересных находках времен ВОВ.

На выставке представят около 50 предметов – это документы, личные вещи бойцов и стрелковое оружие. Артефакты обнаружили в местах боев в Московской, Смоленской и Тверской областях.

Также гости могут посетить выставку "Фронтовой портрет. Судьба солдата". Там представлено около 30 работ фронтовых художников, выполненных углем или карандашом.

На балконе второго этажа проходят временные выставки, посвященные героям войны. В экспозициях – документы, письма, газетные статьи, фотографии и личные вещи фронтовиков.

Выставка "Непокоренные" посвящена жертвам холокоста. Посетители узнают об истории создания немецких концентрационных лагерей Аушвица, Заксенхаузена, Маутхаузена, Бухенвальда, Собибора и других.

Ранее сообщалось, что парковка на улицах Москвы будет бесплатной в День защитника Отечества, 23 и 24 февраля. Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.