Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты", – говорится в сообщении.

Президент РФ поручил произвести выплаты в апреле – мае 2020 года. Под категорию выплат попадают граждане РФ, постоянно проживающие в России, Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.

Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В декабре Путин поручил региональным главам максимально чутко реагировать на просьбы, исходящие от ветеранов. Формальный подход к мероприятиям, приуроченным к Году памяти и славы, необходимо исключить, считает президент.

Летом прошлого года глава государства подписал указ о проведении в 2020-м году Года памяти и славы в России. Целью станет сохранение исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы 1941–1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Российский лидер выразил надежду на то, что в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы по всей стране будет организована серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Он подчеркнул, что рассчитывает на работу волонтеров.

