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Общество

16:15

В МГД предложили рассказывать ветеранам ВОВ о положенных им льготах

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перед Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны могут начать информировать о положенных им льготах с целью борьбы с мошенничеством. С такой инициативой выступила член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина, сообщает Агентство "Москва".

"Я хочу обратить внимание на приближающуюся годовщину Великой Победы. Именно в связи с этим событием очень активизируются мошенники, они звонят, рассказывают об определенных выплатах", – заявила она.

Метлина призвала на телеканалах, принадлежащих городу, "вести разъясняющую работу о том, что положено это, это и это, а вот это мошенники".

По словам депутата, обо всех выплатах можно узнать в центрах соцзащиты населения или у социального работника.

Ранее стало известно, что ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в ВОВ. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла.

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