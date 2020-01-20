"Бессмертный полк" запустил детский конкурс "Правнуки победителей"

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"Бессмертный полк России" открыл регистрацию для участия в конкурсе "Правнуки победителей – 2020". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу движения.

Отмечается, что в этом году конкурс станет международным, принять участие в нем смогут дети возраста от 11 до 18 лет из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами. Основной тезис проекта – "От истории семьи – к истории страны", – говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе детям предлагается изучить трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение по предложенным вопросам. В своем рассуждении участники могут опираться на открытые данные архивов министерства обороны РФ, издания военного времени и документы, хранимые в семьях ветеранов.

Отмечается, что победителей пригласят в Москву для участия в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади 9 Мая.

Ранее сообщалось о том, что каждому ветерану к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей. Сообщается, что только в Москве проживает порядка 8 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.