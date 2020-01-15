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Общество

13:26

Комплекс архивных материалов по Второй мировой войне создадут в России

власть общество

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В России создадут общедоступный комплекс архивных материалов по Второй мировой войне. Об этом в послании к Федеральному собранию рассказал Владимир Путин.

"В РФ будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, которые будут доступны и для наших граждан, и для всего мира", – сказал глава государства.

Он добавил, что долг России – сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне. "Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что мы скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру", – подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал неприменимым решение Европарламента о приравнивании СССР к гитлеровской Германии. "Тоталитаризм, без сомнения, достоин осуждения. Можно как угодно придавать анафеме тоталитаризм и сталинизм, но приравнивать СССР и фашистскую Германию – верх цинизма", – заявил президент.

Он напомнил, что СССР был последним государством, кто начал договариваться с нацистами. Президент также пообещал написать к 75-летию Победы статью на тему Второй мировой войны.

Летом минувшего года ученые из России и Германии создали единое учебное пособие по истории. Трехтомное издание "Россия – Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII–XX века" объединило взгляды историков двух стран на события прошлого.

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