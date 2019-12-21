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Политика

21 декабря, 23:56

В Польше поспорили с Путиным о причинах начала Второй мировой войны

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифули

Институт национальной памяти Польши возмутился "попытками России" реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа, заключенный между СССР и Германией в 1939 году. Об этом сообщает РБК.

В Польше отметили, что оба государства "готовились к политике имперских завоеваний свободных наций".

"Под предлогом "пакта о ненападении" Германия и СССР очертили свои сферы влияния в секретном протоколе, разделив между собой территории других независимых государств. Этот пакт стал главной предпосылкой Второй мировой войны", – считают в институте.

Во время традиционной пресс-конференции, которая прошла в Москве 20 декабря, президент России напомнил, что советские войска вошли в Польшу лишь после того, как правительство этой страны полностью утратило контроль над ситуацией.

Путин подчеркнул, что на тот момент Советский Союз не мог провести переговоры с руководством Польши, поскольку оно находилось на польско-румынской границе.

Ранее Владимир Путин назвал неприменимым решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к тоталитаризму. Он напомнил, что СССР был последним государством, кто начал договариваться с нацистами. Президент также пообещал написать к 75-летию Победы статью на тему Второй мировой войны.

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