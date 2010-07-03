Регионы должны максимально чутко реагировать на просьбы ветеранов – Путин

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Президент России Владимир Путин поручил региональным главам максимально чутко реагировать на просьбы, исходящие от ветеранов. Об этом пишет "Интерфакс".

По мнению российского лидера, руководители регионов и глав муниципальных образований должны в приоритете быстро рассматривать проблемы ветеранов.

"Обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке", – заявил Путин в рамках заседания Российского оргкомитета "Победа".

Глава государства добавил, что ветеранам необходимо уделять "пристальное и сердечное внимание", а потому формальный подход к мероприятиям, приуроченным к Году памяти и славы, необходимо исключить.

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