Президент Чехии выразил желание отпраздновать День Победы в Москве

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент Чехии Милош Земан захотел посетить Россию и принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в будущем году в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра республики Андрея Бабиша.

"Господин президент информировал меня, что собирается в мае (2019 года – прим.) на празднования (Дня Победы – прим.) в Москву, где должен быть американский и другие президенты", – проинформировал Бабиш.

Отмечается, что такое заявление премьер Чехии сделал после встречи с президентом страны. На ней также были затронуты актуальные вопросы внешней политики Чехии.

"Мы координировали внешнеполитическую активность", – добавил премьер.

Ранее премьер Индии также заявил о намерении прибыть в Москву на празднование 75-летия Победы. Политик заявил, что ему нравятся встречи с президентом России Владимиром Путиным.