Шойгу пригласил французских военных на 75-летие Победы

16:22
16:22
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Представители Минобороны России передали французским коллегам ряд предложений по сотрудничеству на ближайшую перспективу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергей Шойгу.
В ходе пресс-конференции после переговоров в формате "2+2" Шойгу заявил, что российские военные готовы к диалогу с французскими коллегами, уточнив, что между ними имеется хороший опыт взаимодействия.
После чего министр обороны пригласил французских военных принять участие в параде Победы. "Будем рады видеть госпожу (Министра обороны Франции Флоранс. – Прим.ред.) Парли и французских военнослужащих на параде на Красной площади в честь 75-й годовщины нашей общей победы над фашизмом", – сказал Шойгу.
В июне стало известно, что на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне может приехать Дональд Трамп. Пригласил его Владимир Путин во время их встречи на полях саммита "G20" в Осаке.
По словам американского лидера, Путин "пригласил его в Россию на поражение нацистов". Трамп пообещал "серьезно рассмотреть это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что реакция американского лидера на приглашение была позитивной.
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