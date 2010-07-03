Трамп серьезно рассматривает приглашение на 75-летие Победы

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Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны в 2020 году, сообщает РИА Новости. Пригласил его Владимир Путин во время их встречи на полях саммита "G20" в Осаке.

По словам американского лидера, Путин "пригласил его в Россию на поражение нацистов". Трамп пообещал "серьезно рассмотреть это".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что реакция американского лидера на приглашение была позитивной. Он уточнил, что пока официальное приглашение не отправляли, но сделают это в ближайшее время.

В то же время высокопоставленный представитель Белого дома рассказал, что Трамп считает важным "почтить память солдат союзников, павших во Второй мировой войне".

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ будет рада, если зарубежные лидеры примут приглашение на 75-летнюю годовщину ВОВ.

"Мы будем рады, если наши приглашения будут приняты. Если нет – не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае", – подчеркнул он.

В 2015 году, когда отмечалась 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, президента США Барака Обаму пригласили в Москву, но тот ответил отказом.

Накануне прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20. В своей беседе они коснулись Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины.