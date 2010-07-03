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Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в Орландо заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он.

Действующий президент США отметил, что в годы его правления были укреплены вооруженные силы и введены антироссийские санкции. Американский лидер также предоставил Европе альтернативные источники поставок энергоносителей, что "создало очень серьезную конкуренцию" для РФ.

"Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп", – подчеркнул политик, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Трамп вновь собирается стать президентом. Лидер США объявил об официальном начале своей новой предвыборной кампании. Он призвал избирателей проголосовать за него 3 ноября 2020 года, если те хотят "покончить с коррумпированной системой раз и навсегда". Трамп добавил, что на втором сроке собираете довести дело до конца.

Также президент выступил с критикой в адрес конгрессменов-демократов и призвал их проголосовать за миграционную реформу в стране. По его словам, спецслужбы готовятся к масштабной операции по депортации миллионов мигрантов, которые находятся в стране нелегально. Он также отметил вклад в борьбу с нелегалами Гватемалы, которая готова подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

Согласно данным социологов, статистика говорит не в пользу действующего президента. По данным опроса, проведенного по заказу Fox News, главного конкурента Трампа – экс вице-президента Джо Байдена – готовы поддержать 49 процентов избирателей, а Трампа – 39 процентов.

