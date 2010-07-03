Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года, передает РИА Новости.
Выступая перед сторонниками во Флориде, Трамп напомнил, что именно в эту неделю четыре года назад объявил о своем намерении идти на президентские выборы. Американский лидер отметил, что 2016 год был определяющим моментом и что никто не сделал столько, сколько его команда за эти два с половиной года.
Выступление Трампа нельзя считать выдвижением в президенты в традиционном понимании. Президент США не поедет в этот день подавать документы в какую-либо избирательную комиссию. Объявление носит исключительно формальный характер.
Свою предвыборную кампанию действующий президент начал уже в своей инаугурационной речи, именно тогда он заявил о желании баллотироваться на второй срок.
Предвыборное мероприятие Трампа проходит в Amway Center, который вмещает 20 тысяч человек. Ранее американский президент сообщал, что все билеты на его выступление раскупили, а число заявок превысило вместимость зала более чем в пять раз.
Согласно данным социологов, ситуация с рейтингом Трампа не так оптимистична. Цифры говорят не в пользу действующего президента. По данным опроса, проведенного по заказу Fox News, главного конкурента Трампа – экс вице-президента Джо Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа – 39%.
Ранее сообщалось о запросе США на встречу Путина и Трампа. Штаты предложили провести переговоры политиков на полях саммита G20 в японской Осаке.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.