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05:30

Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок

политика за рубежом

05:30

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Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года, передает РИА Новости.

Выступая перед сторонниками во Флориде, Трамп напомнил, что именно в эту неделю четыре года назад объявил о своем намерении идти на президентские выборы. Американский лидер отметил, что 2016 год был определяющим моментом и что никто не сделал столько, сколько его команда за эти два с половиной года.

Выступление Трампа нельзя считать выдвижением в президенты в традиционном понимании. Президент США не поедет в этот день подавать документы в какую-либо избирательную комиссию. Объявление носит исключительно формальный характер.

Свою предвыборную кампанию действующий президент начал уже в своей инаугурационной речи, именно тогда он заявил о желании баллотироваться на второй срок.

Предвыборное мероприятие Трампа проходит в Amway Center, который вмещает 20 тысяч человек. Ранее американский президент сообщал, что все билеты на его выступление раскупили, а число заявок превысило вместимость зала более чем в пять раз.

Согласно данным социологов, ситуация с рейтингом Трампа не так оптимистична. Цифры говорят не в пользу действующего президента. По данным опроса, проведенного по заказу Fox News, главного конкурента Трампа – экс вице-президента Джо Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа – 39%.

Ранее сообщалось о запросе США на встречу Путина и Трампа. Штаты предложили провести переговоры политиков на полях саммита G20 в японской Осаке.

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