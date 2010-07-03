Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

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Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным во время проведения саммита G20 в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп, слова которого приводит американское телевидение, добавил, что также намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

В последний раз Путин и Трамп общались 3 мая по телефону, и их разговор тогда продлился почти полтора часа. Лично политики встречались в июле 2018 года в Хельсинки.

Ранее Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин не приедет на G20. Он выразил уверенность, что Си Цзиньпин посетит саммит, и они смогут провести двустороннюю встречу лидеров Китая и США.

