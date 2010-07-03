Политолог оценил заявление Трампа о новых пошлинах для Китая

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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20.

"Продолжение торговой войны с КНР – дело чести для Дональда Трампа. Он гнет свою линию, пытаясь заставить Китай впустить США на свой внутренний рынок без всяких ограничений. Это и является его целью – большая победа в экономической войне. Более того, подобная риторика только убедит КНР в том, что необходимо заниматься более ускоренным демонтажем моноцентрической системы принятия решений, которая уже не работает, но США пытаются ее сохранить", – сказал Мухин в разговоре с RT.

Также он добавил, что Китай, скорее всего, не поддастся на шантаж Трампа.

Ранее Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин не приедет на G20. Он выразил уверенность, что Си Цзиньпин посетит саммит, и они смогут провести двустороннюю встречу лидеров Китая и США.

