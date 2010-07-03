Трамп намерен встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в рамках G20

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Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке. Об этом президент США заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что американская сторона запросила встречу с Путиным на предстоящем саммите G20. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, это опроверг.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что пока никакой подготовки к встрече лидеров стран не ведется, и никаких договоренностей нет.

Он также отметил, что трехсторонняя встреча с участием РФ Китая и США невозможна, исходя из заявления китайской стороны.