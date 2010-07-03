Путину в Казани показали новый вертолет Ми-38Т

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Татарстан осмотрел модернизированные самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, сообщает ТАСС.

Также президент РФ поднялся на борт нового вертолета Ми-38Т. В отдельном ангаре главе государства представили самолет Ту-214.

Путин прибыл на Казанский авиационный завод имени Горбунова в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса.

10 мая президент РФ сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 14:7 в пользу его команды. Путин забросил девять шайб.