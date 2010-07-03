СМИ узнали о запросе США на встречу Путина и Трампа

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Вашингтон отправил запрос на встречу американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Госдепу.

Отмечается, что Штаты предложили провести переговоры политиков на полях саммита G20 в японской Осаке, запланированной на конец июня.

Не так давно возможность встречи двух лидеров допускал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, уточняет РИА Новости. По его словам, американская сторона ранее "сама перечеркивала достигнутые договоренности и меняла свои планы". Дипломат призвал "не предвосхищать никаких обсуждений".

В последний раз Путин и Трамп общались 3 мая по телефону. Их разговор длился почти полтора часа. Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе Вашингтона. А лично встречались политики в июле прошлого года в Хельсинки.

В конце прошлого года было запланировано, что главы России и США встретятся в ноябре в Буэнос-Айресе на саммите G20. Однако в последний момент Дональд Трамп отменил встречу после случая в Керченском проливе, когда корабли Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через российскую морскую границу и были задержаны.

