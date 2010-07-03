СМИ узнали о запросе США на встречу Путина и Трампа

Вашингтон отправил запрос на встречу американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Госдепу.
Отмечается, что Штаты предложили провести переговоры политиков на полях саммита G20 в японской Осаке, запланированной на конец июня.
Не так давно возможность встречи двух лидеров допускал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, уточняет РИА Новости. По его словам, американская сторона ранее "сама перечеркивала достигнутые договоренности и меняла свои планы". Дипломат призвал "не предвосхищать никаких обсуждений".
В последний раз Путин и Трамп общались 3 мая по телефону. Их разговор длился почти полтора часа. Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе Вашингтона. А лично встречались политики в июле прошлого года в Хельсинки.
В конце прошлого года было запланировано, что главы России и США встретятся в ноябре в Буэнос-Айресе на саммите G20. Однако в последний момент Дональд Трамп отменил встречу после случая в Керченском проливе, когда корабли Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через российскую морскую границу и были задержаны.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.