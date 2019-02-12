В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

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Возможность новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждается. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что предыдущая встреча отменена по инициативе американской стороны. "Поэтому в данном случае [Москве] дальше нечего здесь инициировать. Мяч на стороне Вашингтона", – цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее было запланировано, что главы России и США встретятся в ноябре в Буэнос-Айресе на саммите G20. Однако в последний момент Дональд Трамп отменил встречу после случая в Керченском проливе, когда корабли Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через российскую морскую границу и были задержаны. Россия назвала случившееся провокацией. Возбуждено уголовное дело, суда и моряки задержаны.

В декабре 2018 года Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на скорую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что эта встреча "в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона". Помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, в свою очередь, заверил, что встреча двух президентов в обозримом будущем не планируется.