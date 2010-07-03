Путин объяснил победы своей хоккейной команды

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Владимир Путин заявил, что команда "Легенды хоккея", в которой он играет, часто побеждает благодаря профессиональному составу.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" глава государства напомнил, что вместе с ним в команде играют лучшие российские спортсмены.

"Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть – они же играют гениально. Чемпионы мира, Олимпийских игр, Кубок Стэнли выигрывали, неоднократно причем", – цитируют президента "Вести".

Путин подчеркнул, что это встреча для удовольствия, "поэтому счет здесь не имеет значения". 10 мая президент сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 14:7 в пользу его команды. Президент забросил девять шайб.

В 2018 году в Сочи Путин забил пять шайб, а в 2017 – семь, что неизменно приводило к победам "Легенд хоккея". Помимо президента в команде играли министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов и Павел Буре.

Соперником команды стала "Сборная Ночной хоккейной лиги", в составе которой выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, саксофонист Игорь Бутман, генеральный директор Норникеля Владимир Потанин и президент ХК СКА Геннадий Тимченко.

15 февраля глава России вышел на лед в Сочи в одной команде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его сыном. Для тренировочного матча команды разделились условно на "Тигров" в бело-красной форме и "Медведей" – в красно-синей.