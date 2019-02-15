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17:26

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей за одну команду

власть спорт

17:26

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Главы России и Белоруссии вышли на лед сочинского спорткомплекса "Шайба" и поучаствовали в тренировочном хоккейном матче. В одной команде с ними сыграл сын Александра Лукашенко Николай, передает РИА Новости.

Вместе с политиками на ледовой арене появились хоккеисты обеих стран. Александр и Николай Лукашенко играли под первым номером, Владимир Путин – под 11-м.

Для тренировочного матча команды разделились условно на "Тигров" в бело-красной форме и "Медведей" – в красно-синей.

Отмечается, что белорусский лидер вышел на лед раньше своего российского коллеги и имел возможность разогреться.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что слияние России и Белоруссии зависит от воли народов двух государств. Он подчеркнул, что не российско-белорусских переговорах вопрос суверенитета даже не обсуждается.

власть спорт

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