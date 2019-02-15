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17:26

Путин рассказал о травме, полученной на тренировке по дзюдо

политика

17:26

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, которое он получил во время тренировки по дзюдо в Сочи в минувший четверг. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом тренировки в хоккей в ледовом дворце "Шайба" Путин поговорил с генеральным менеджером сборных команд России по дзюдо Эцио Гамбой и олимпийскими чемпионами по дзюдо Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым. Гамба в ходе разговора спросил у Путина: "Как палец?"

"Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся", – сказал в ответ президент и тут же подчеркнул, что в российском дзюдо юные спортсменки самые лучшие.

Накануне вечером президент РФ на тренировке с дзюдоистами в Сочи получил травму. Во время спарринга Путин повредил палец на правой руке. Глава государства тренировался в спорткомплексе "Юг-спорт", куда он направился после переговоров по сирийскому конфликту между Турцией, Россией и Ираном.

политика

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