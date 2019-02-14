Путин получил травму во время тренировки в Сочи

Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи получил травму. Во время спарринга президент повредил палец на правой руке, сообщают РИА Новости.
Инцидент произошел в спортивном комплексе "Юг-спорт", куда президент направился после переговоров по сирийскому конфликту между Турцией, Россией и Ираном.
В спорткомплексе Путин пообщался с борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повел часовую тренировку, во время которой повредил палец на правой руке. Спарринг-партнером президента был чемпион Беслан Мудранов.
Глава государства обратился к медикам: проблему удалось решить с помощью обычного пластыря, и Путин продолжил тренировку.
После тренировки Путин признался, что дзюдо помогает ему улучшить настроение, а спорт в целом – видеть мир без "розовых очков".
Путин с детства занимается восточными единоборствами – дзюдо и самбо. Является обладателем – а всего их несколько человек – 9-го дана в тхэквондо. Кроме того, является мастером спорта по дзюдо. В 2014 году президент получил восьмой дан по дзюдо, а самая старшая мастерская степень в дзюдо — 10-й дан.
Кроме того, президент увлекается горнолыжным спортом. Накануне побывал на склоне в Сочи, где также совершил пару спусков на лыжах вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе катания президент ответил на вечный спор лыжников и сноубордистов.
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