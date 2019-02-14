Путин вышел на татами в Сочи

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи. В сочинский центр спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-Спорт" он прибыл после продолжительных переговоров по сирийскому урегулированию с коллегами из Турции и Ирана.

Президент вначале встретился с участниками команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Потом он переоделся в кимоно и вышел на татами для тренировки со спортсменами, передает агентство "Интерфакс".

Путин на татами. Разминка pic.twitter.com/KLrNlygWHg — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 февраля 2019 г.

"Президент хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо здесь в Сочи. Он давно вместе с ними не тренировался. Может быть, будут и детишки из школ дзюдо", – говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин с детства занимается восточными единоборствами. Он является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. В 2006 году глава государства стал почетным президентом Европейского союза дзюдо. В 2010 году он получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин.