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21:50

Путин вышел на татами в Сочи

власть спорт

21:50

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи. В сочинский центр спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-Спорт" он прибыл после продолжительных переговоров по сирийскому урегулированию с коллегами из Турции и Ирана.

Президент вначале встретился с участниками команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Потом он переоделся в кимоно и вышел на татами для тренировки со спортсменами, передает агентство "Интерфакс".

"Президент хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо здесь в Сочи. Он давно вместе с ними не тренировался. Может быть, будут и детишки из школ дзюдо", – говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин с детства занимается восточными единоборствами. Он является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. В 2006 году глава государства стал почетным президентом Европейского союза дзюдо. В 2010 году он получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин.

власть спорт

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