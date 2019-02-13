Путин не исключил, что сменит лыжи на сноуборд

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин положительно оценил один из горнолыжных склонов Сочи и сказал, что, возможно, в следующий раз попробует покататься на сноуборде.

"Может быть, в следующий раз. Лыжи благороднее", – заметил президент России, передает РИА Новости.

Путин посетил один из горнолыжных туристических склонов вместе с Александром Лукашенко. Главы двух стран сделали перерыв в продолжительных переговорах.

Лидеры двух государств провели встречу в среду, 13 февраля, после чего отправились на горнолыжную трассу. В преддверии визита президента Белоруссии Путин выразил надежду, что им удастся вместе покататься на лыжах.

В свою очередь, Лукашенко рассказал, что посетил горный склон еще утром. Он поблагодарил за подготовку трассы, а также высоко оценил обновленный сочинский курорт.

Лукашенко напомнил, что белорусская сторона принимала участие в строительстве горного кластера в Сочи. Здесь у нее есть две гостиницы и особняки, которые заполнены туристами.

Видео: Youtube/Вести Сочи