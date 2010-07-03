В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

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Новостей по встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на G20 в Осаке пока нет. Так заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"По двусторонней встрече пока новостей нет", – сказал он (цитата РИА Новости).

При этом в Москве надеются, что встреча состоится. Ранее СМИ узнали о запросе США на встречу Путина и Трампа. Вашингтон предложил провести переговоры на полях саммита G20 в Осаке.

В последний раз Путин и Трамп общались 3 мая по телефону, и их разговор тогда продлился почти полтора часа. Лично политики встречались в июле 2018 года в Хельсинки.