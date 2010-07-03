Москва надеется на встречу Путина и Трампа

В Москве надеются, что встреча лидеров РФ и США состоится. Такое заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Представитель Кремля отметил, что формат встречи пока вызывает вопросы.
"Это может быть встреча на ногах, совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах, или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча", – сказал он, назвав последний вариант более необходимым.
Песков уточнил, что в Москве ждут, какие инициативы последуют из Вашингтона. Он напомнил, что на переговорах Путина и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи речь шла о стратегической стабильности и разоружении.
По словам Пескова, пока говорить о перспективах российско-американских отношений сложно. Представитель Кремля сомневается, что "кто-то осмелится и пойдет на то, чтобы делать прогнозы относительно будущего наших отношений на ближайшие два года".
Впрочем, кое-что в отношениях прояснится через месяц на саммите G20 в Осаке, заключил пресс-секретарь главы государства.
Ранее СМИ узнали о запросе США на встречу Путина и Трампа. Отмечается, что Штаты предложили провести переговоры политиков на полях саммита G20 в японской Осаке.
В последний раз политики общались 3 мая по телефону. Их разговор длился почти полтора часа. Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе Вашингтона. А лично они встречались в июле прошлого года в Хельсинки.
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