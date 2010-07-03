Путин выразил надежду на восстановление российско-американских отношений

Владимир Путин на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео выразил надежду на создание условий для восстановления российско-американских отношений, сообщает ТАСС.
Президент РФ напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Путин заявил, что у него создалось впечатление, "что президент настроен на восстановление российско-американских связей".
"Мы, со своей стороны, неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объеме. Надеюсь, что сейчас для этого создаются необходимые условия", – заявил Путин.
Он также назвал объективным доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который "подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией".
Президент РФ заявил, что "никакого вмешательства с нашей стороны в выборы в США не было на государственном уровне и быть не могло".
Он полагает, что страны могли бы сотрудничать в вопросах сохранения стратегической стабильности, нераспространения оружия массового уничтожения, разрешения региональных кризисов, борьбы с организованной преступностью, борьбы за решение экологических проблем, вопросах бедности и других.
Путин отметил, что Россия и США могли бы вести диалог по вопросам стабильности на рынках энергоресурсов, напомнив, что США являются крупнейшим производителем нефти.
Глава российского государства добавил, что двусторонний товарооборот РФ и США по итогам 2018 года показал рост в 5 с небольшим процентов.
Ранее с Помпео встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. Стороны обсудили проблемы двусторонних отношений, ситуацию в Венесуэле, на Украине, на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной сделки.
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