Путин выразил надежду на восстановление российско-американских отношений

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Владимир Путин на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео выразил надежду на создание условий для восстановления российско-американских отношений, сообщает ТАСС.

Президент РФ напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Путин заявил, что у него создалось впечатление, "что президент настроен на восстановление российско-американских связей".

"Мы, со своей стороны, неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объеме. Надеюсь, что сейчас для этого создаются необходимые условия", – заявил Путин.

Он также назвал объективным доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который "подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией".

Президент РФ заявил, что "никакого вмешательства с нашей стороны в выборы в США не было на государственном уровне и быть не могло".

Он полагает, что страны могли бы сотрудничать в вопросах сохранения стратегической стабильности, нераспространения оружия массового уничтожения, разрешения региональных кризисов, борьбы с организованной преступностью, борьбы за решение экологических проблем, вопросах бедности и других.

Путин отметил, что Россия и США могли бы вести диалог по вопросам стабильности на рынках энергоресурсов, напомнив, что США являются крупнейшим производителем нефти.

Глава российского государства добавил, что двусторонний товарооборот РФ и США по итогам 2018 года показал рост в 5 с небольшим процентов.

Ранее с Помпео встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. Стороны обсудили проблемы двусторонних отношений, ситуацию в Венесуэле, на Украине, на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной сделки.