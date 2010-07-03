Лавров назвал переговоры с Помпео полезными

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Сергей Лавров обсудил во вторник на переговорах с государственным секретарем США Майклом Помпео проблемы двусторонних отношений, ситуацию в Венесуэле, на Украине, на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной сделки, передает РИА Новости. Министр иностранных дел России назвал прошедшие переговоры полезными.

РФ и США также условились продолжать консультации по Сирии, в том числе по борьбе с терроризмом, политическому процессу в арабской республике и возвращению в нее беженцев. Обсуждались проблемы на Украине, в Афганистане и положение дел вокруг совместного плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва выступает и за развитие диалога США и КНДР, готова его поддерживать. "В конечном счете мы должны стремиться к тому, чтобы формировать в Северо-Восточной Азии прочный механизм мира и стабильности", – указал министр.

Помпео в свою очередь отметил, что у них с Лавровым состоялся откровенный разговор. По его словам, речь шла даже о тех вопросах, которые вызывают разногласия. Вашингтон делает все, чтобы нормализовать отношения с Москвой, подчеркнул госсекретарь.

"Мы хотим улучшить отношения между нашими странами, это будет в интересах обоих наших народов. Мы делаем все для того, чтобы предпринять шаги в этом направлении", – добавил Помпео.

Вашингтон надеется, что Москва сумеет договориться с новыми властями в Киеве и освободит украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, заявил он.

В Сочи прошли переговоры Сергея Лаврова с Майком Помпео. Глава российского МИД обращал внимание на то, что одной из центральных тем встречи станет Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). В свою очередь, в Госдепе сообщали, что рассчитывают обсудить ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном и стабилизацию обстановки в Сирии. Ожидается, что позже Помпео примет Владимир Путин.