Помпео заявил, что Россия "вмешалась" в дела Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия "вмешалась" в дела Венесуэлы "без права на это". Такое мнение представитель американских властей сделал в эфире телеканала Mega TV.

"Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались неправомерно. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране. Они находятся там как враждебное государство", – цитирует ТАСС Помпео.

В конце марта МИД России поставил Вашингтон в известность о том, что российские военные делают в Венесуэле. Сергей Лавров заявил, что они занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Гуаидо поддержали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия, Турция, Мексика, ЮАР, Китай и Иран выступают в поддержку Николаса Мадуро.

