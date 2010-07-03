Бразилия потребовала убрать военных РФ из Венесуэлы

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Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что российские военные специалисты должны покинуть Венесуэлу.

Он указал, что если россияне находятся в Каракасе для поддержки президента Николаса Мадуро, то "последствием этого будет еще большая трагедия для Венесуэлы, еще больше людей будут голодать и бежать из страны".

Араужу также выразил мнение, что Россия осознает, что оказание поддержки Мадуро ведет к углублению социально-экономического кризиса, передает Reuters.

Кроме того, по мнению дипломата, преодолеть кризис можно только путем проведения выборов при руководящей роли временного правительства во главе с Хуаном Гуаидо.

Араужу отметил, что Бразилия хотела бы обсудить ситуацию с КНР и Россией в двустороннем формате. Он считает, что переход власти в Венесуэле отвечает интересам Москвы и Пекина, так как Каракас является крупным производителем нефти.

24 марта стало известно, что в Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных. Сообщалось, что самолеты доставили в страну 99 военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.

После этого президент США Дональд Трамп потребовал отозвать военнослужащих. Он добавил, что в случае отказа РФ американские власти будут рассматривать "все варианты" реагирования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что США присутствуют во многих уголках планеты. При этом Соединенным Штатам никто не указывает им, где им быть, а нет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что нахождение специалистов РФ в Венесуэле регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.