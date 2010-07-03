Трамп потребовал от РФ уйти из Венесуэлы

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Дональд Трамп потребовал отозвать российских военнослужащих из Венесуэлы. Такое заявление президент США сделал в Овальном кабинете в Белом доме, сообщает агентство Reuters.

Трамп присоединился к прозвучавшим ранее словам со стороны вице-президента Майка Пенса о прекращении поддержки Николаса Мадуро.

"Россия должна убраться из Венесуэлы", – сказал Трамп на встрече с женой лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которая приехала в Вашингтон. В случае отказа РФ американские власти будут рассматривать "все варианты" реагирования.

В субботу, 23 марта, в Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нахождение специалистов РФ в Венесуэле регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами. Она также подчеркнула, что Москва развивает взаимодействие с Каракасом в строгом соответствии с конституцией Венесуэлы.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Гуаидо поддержали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия выступает в поддержку Николаса Мадуро.

